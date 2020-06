Hemos descubierto la blusa de inspiración romántica más espectacular de la temporada de verano (y sí, está en Zara)

Hay prendas que nada más verlas sabes perfectamente que van a triunfar. Que tienen el estilo, la forma o los detalles idóneos para cautivar a los más fashionistas. Y esta blusa de Zara es el mejor ejemplo de ello. Acaba de aterrizar en la web de la reina del imperio Inditex y sabemos, o así lo intuimos, que promete dar que hablar estas próximas semanas.

De estilo romántico, en un delicado tono crudo, de manga corta, repleta de bordados de flores y detalles de volantes, que no hacen sino elevar la originalidad de la pieza. Un diseño de ensueño que podrá salvar tus looks de verano, ya sean los más desenfadados, en este caso la combinación con shorts o pantalones vaqueros será la más habitual, o aquellos más especiales, donde por ejemplo podríamos llevarla acompañada de prendas y accesorios más sofisticados y elegantes.

¿El precio? 25,95 euros, una opción apta para todos los bolsillos que, teniendo en cuenta los grandes estilismos que podemos crear con ella como protagonista, todavía la hace más irresistible.

No lo pienses mucho, no creemos que siga disponible por mucho tiempo en la web de Zara y luego podrías arrepentirte ( y mucho) de no haberla añadido al armario de verano.