Marta Hazas tiene los shorts vaqueros de Bershka que prometen agotarse porque marcan cintura, disimulan tripa y estilizan las piernas

View this post on Instagram

LOOK 1: @miumiu shorts / @the_attico x @luisaviaroma blazer / @the_ninon earrings / Cult Gaia x @oliviaboutique clutch / @mrjuanvidal shoes / @urbanoutfitters bandeau LOOK 2: @miumiu shorts / @brandymelvillespain t-shirt / @maisonvalentino x @luisaviaroma belt / @ds_danielasalcedo earrings / @chloe necklace / @bottegaveneta shoes / @loewe handbag LOOK 3: @miumiu shorts / @mypeeptoeshop knit & earrings / @cartier watch / Vintage belt / @celine handbag / @manoloblahnikhq x @luisaviaroma shoes LOOK 4: @miumiu shorts / @ganni x @luisaviaroma shirt / @bottegaveneta belt / @ysl sandals / @mypeeptoeshop earrings / @fendi x @luisaviaroma handbag LOOK 5: @miumiu shorts & handbag / @zara blazer (old) & t-shirt / @prada sandals / @vintagelvestidor earrings