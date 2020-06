El top más bonito y favorecedor de la temporada (además con sello español) lo tiene Alba Díaz

Alba Díaz no deja de sorprendernos a través de su perfil de Instagram. No hay día en que la popular it girl española no consiga enamorarnos con algunas de sus propuestas veraniegas, ya sea un bikini ideal para las chicas con mucho pecho, un vestido largo perfecto para la noche o, como en este caso, un top repleto de glamour y estilo.

La hija de Vicky Martín Berrocal acaba de compartir una publicación en la que precisamente esta pieza es la gran protagonista: en color negro, escote halter, ligeras mangas abullonadas y favorecedores volantes al más puro estilo flamenca. Un diseño de ensueño que brilla por sí solo y que Alba ha dejado como protagonista principal al combinarlo con sencillos pantalones vaqueros.

La pieza en cuestión pertenece a una firma española muy popular, Charo Ruiza Ibiza, por la que se han decantado recientemente rostros de la talla de Paula Echevarría. En concreto este crop top es el modelo Vilma y puede ser tuyo por 197 euros. La mejor parte es que además del favorecedor tono negro, donde cualquier bronceado conseguirá potenciarse, también podemos encontrarlo en nude y blanco.

¿A qué esperas para seguir los pasos de Alba y triunfar este próximo verano?