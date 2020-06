El vestido largo estampado más bonito está en Lidl y cuesta menos de 15 euros (palabra de Alba Díaz)

Alba Díaz ha dado con el vestido más bonito y económico de la temporada de primavera- verano 2020 y, por primera vez, no se trata de un diseño de una de nuestras tiendas low cost favoritas. El de la hija de Vicky Martín Berrocal es un vestido de Lidl. ¿Verdad que nunca que te hubieras imaginado que una prenda de la cadena de supermercados alemana fuera a ser un must have? Pues lo es y, es más, el hecho de que lo haya llevado Alba Díaz, que rara vez luce vestidos, nos dice mucho. ¡Es realmente bonito!

El de Alba Díaz es un vestido largo con volantes modernos en las mangas, cinta de ajuste en el cuello y cintura elástica con cordón. Está confeccionado en tejido de gasa de caída suave de fácil cuidado con ajuste óptimo y gran comodidad gracias a la viscosa y elastano. Tiene un precio de 14,99 euros. ¿A qué esperas para hacerlo tuyo? Si lo quieres conseguir, sigue leyendo.

El vestido de Alba Díaz se ha agotado online en cuestión de horas. Por eso, lo que te sugerimos es que lo busques en tu súpermercado más cercano. Llévalo con unas cuñas de plataforma de esparto y con un bolso de mano de rafia. Los tonos cálidos y su caída ligera hacen que esta prenda se convierta en la opción perfecta para cualquier circunstancia. Salgas de terrazas con amigas, tengas una cena con tu chico o vayas el domingo a visitar a tu familia, llevar el vestido de Lidl, sorprendentemente, es una fantástica idea.