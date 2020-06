¿Deporte para embarazadas? Sí, con el conjunto de deporte de María Fernández Rubíes

Son muchas las ocasiones en las que te hemos hablado de la importancia de escoger un buen conjunto deportivo con el que nos veamos favorecidas para mantener la motivación a la hora de entrenar. Hacemos ejercicio físico para sentirnos bien y vernos guapas. Por eso, arreglarse para hacer deporte (y no nos referimos al maquillaje) incluso cuando vamos a entrenar en casa debería ser un requisito sine qua non.

Por otro lado, es imprescindible recordar que las embarazadas, previa consulta con su ginecólogo (porque cada mujer es un mundo) pueden, en general, continuar con su rutina de ejercicio (siempre pautada y supervisada por un profesional) durante el periodo de gestación. Sabemos que tras el embarazo, en parte por los cambios físicos que experimenta el cuerpo de la mujer, son muchas las mamás que sufren depresión posparto. Cuando nos ponemos guapas y hacemos deporte, porque genera endorfinas y estas, aunque son realmente neurotransmisores, se conocen como las hormonas de la felicidad, estamos aportando nuestro granito de arena a luchar contra la frustración de sentir que no somos dueñas de nuestro cuerpo y que nuestro estado físico no depende de nosotras, no está bajo nuestro control.

Por estas razones, la cuenta de Instagram de María Fernández Rubíes que, como María Pombo, está esperando su primer bebé, se ha convertido en nuestra fuente de inspiración. El conjunto deportivo que la influencer ha lucido recientemente en uno de sus entrenos con la prestigiosa personal trainer española Crys Dyaz, es ya nuestra opción premamá deportiva favorita.

El de la instagramer es un conjunto de Oysho Sport. Los leggings tienen un precio de 29,99 euos mientras que el top cuesta 19,99 euros en la página web oficial de la marca. Ella lo ha combinado con sudadera de Anine Bing y con zapatillas de Adidas.