Dime a qué influencers sigues y te diré cuál es tu conjunto de deporte TOP

¿Te has animado a hacer deporte esta primavera- verano y no sabes por qué conjunto decantarte? Escoger un top deportivo y unos leggings adecuados no es solo cuestión de seguridad y técnica. Tiene también que ver con un aspecto importante: la motivación. Cuando nos vemos guapas y, a la par, nos sentimos cómodas, tenemos medio camino andado. Por eso, hemos recorrido las cuentas de Instagram de cuatro influencers que seguro conocerás con el fin de que puedas decidirte por el estilo que más se ajusta a tus preferencias y necesidades. ¿Lista?

Es probable que esta cuarentena por coronavirus hayas entrenado en casa y quizá lo has hecho siguiendo alguna de las rutinas de ejercicio de Fitcoco. Cocó Constans tiene conjuntos deportivos espectaculares y sin duda, este en azul capri de la firma Believe Athletics es uno de nuestros favoritos. No solo por su color, que potencia al instante nuestro bronceado, sino por lo muchísimo que estiliza la figura. Los shorts de talle alto que lleva la influencer recogen el abdomen sin oprimir en ningún punto. Su fruncido en la parte trasera proporciona un bonito efecto push-up. El bajo de la pierna, tiene un dobladillo ancho sin gomas pensado para evitar el antiestético efecto de pierna cortada. Tienen un precio de 35 euros y están disponibles en la página web de la marca. El sujetador que la instagramer lleva en la imagen no tiene costuras, proporciona un soporte medio en actividades de bajo impacto y, por si fuera poco, cuenta con copas extraí­bles. Lleva la espalda decorada con pequeños agujeros para una mayor transpirabilidad y tiene un precio en la web de la firma de 44 euros.

Si eres fan de la meditación y sigues en Instagram a Miren Alos, es probable que te hayas enamorado ya del conjunto Top Ganda Terracota de Börn Living Yoga. Lo lleva en la imagen que te mostramos bajo estas líneas. A continuación te contamos más detalles.

El sujetador de Alos, sin costuras con patrón halter y espalda escotada con doble tirante para una mayor sujeción, tiene un tejido de tacto suave se adapta perfectamente a la silueta. Está disponible en la web de la marca por 24,90 euros y combina con los leggings Ganda Terracota, que tienen un precio de 39,90 euros. Llevan cintura alta moldeadora y están realizados con tecnología sin costuras. Su tejido es muy cómodo con detalles multitexturas para un diseño original. Por las características de su tejido, de alto rendimiento, se recomienda coger una talla más de la habitual.

Por otro lado, es probable que durante esta cuarentena hayas formado parte de la familia de “unicornios” (así se hacen llamar) que han creado el entrenador Miguel Ángel Peinado y la influencer y empresaria Paula Ordovás. Al comienzo del confinamiento ambos entrenaban en directo junto a más de 2000 personas dos veces al día: una en la mañana y otra en la tarde, de lunes a sábado. Ahora, a pesar de que muchas Comunidades han logrado pasar de fase en la desescalada, siguen conquistando con sus entrenos a cantidad de fans cada día de lunes a viernes a las siete de la tarde. Paula Ordovás viste siempre de Adidas en estas sesiones. Nosotras hemos encontrado concretamente el conjunto que lleva en la imagen que ves bajo estas líneas.

El sujetador de Adidas que lleva Paula no es de la última colección de la firma deportiva pero sigue disponible en algunas tiendas multimarca como es el caso de Smash Inn, donde lo hemos encontrado por 21,99 euros. Por otro lado, el pantalón corto de runnning Adidas Saturady Short en negro que te mostramos en la imagen a continuación lo hemos encontrado en 365 Rider por 24,97 euros. Los conjuntos deportivos que combinan el blanco y el negro son altamente favorecedores. ¡Avisada estás!

La influencer, creadora de la escuela de yoga The Class e instructora de esta disciplina, Lucía Liencres, apuesta por los conjuntos más hippies. Aunque este año, más que nunca, nos va a resultar algo complicado conseguir los leggings que la también mamá compra en Bali (Indonesia), sí podemos hacernos con algunos de los conjuntos de MyLibi que suele lucir.

El legging verde oscuro deportivo para mujer de cintura alta que ves bajo estas líneas tiene un precio de 48,97 euros porque actualmente se encuentra rebajado. Es ideal para realizar yoga, pilates o incluso running y está disponible en la web de la firma. Combina con un original top transpirable altamente favorecedor en verde oscuro y de manga larga. No transparenta, realza la figura y tiene un precio de 27,97 euros en la web de la marca porque, como los leggings, se encuentra rebajado. Lo cierto es que, de pronto, estamos absolutamente enamoradas de esta firma. ¿La conocías?

¿Con cuál de todos los conjuntos que te mostramos vas a quedarte? ¡Difícil, eh! ¿Lo bueno? ¡Que ya no hay excusas para ponerse a tope!