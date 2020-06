Vicky Martín Berrocal comparte con su hija Alba su secreto de belleza de esta cuarentena

“Me hace mucha ilusión compartir con vosotros un pedacito de los consejos y charlas que le doy a mi hija ahora que volvemos a estar juntas”, ha escrito Vicky Martín Berrocal en su perfil de Instagram. La diseñadora ha compartido con sus más de 900 mil seguidores un vídeo en el que conversa con su hija Alba acerca de los productos corporales a los que ha sido fiel durante esta cuarentena. Alba trasmite a su madre su preocupación por la evolución de la pandemia del coronavirus y la también modelo le dice que todo saldrá bien y que de lo que tenemos que ocuparnos ahora más que nunca es de cuidarnos y mimarnos cada día. Así, le confiesa que durante este encierro, ha estado utilizando dos productos cada noche para preparar para el verano su silueta. Alba le pregunta si puede usarlos ya y Vicky le contesta: “yo me arrepiento muchísimo de no haberme cuidado desde los 20 años”, pues los cosméticos que ha empleado son útiles tengas la edad que tengas.

“Tú sabes que me enloquece cuidar mi piel”, le dice Vicky a Alba. “El día que probé este exfoliante me vino tu nombre a la cabeza", agrega. Le muestra entonces con irónico recelo el exfoliante que la ha cautivado por completo. “Me lo vas a quitar”, bromea. Se trata de un producto con aroma a chocolate y un tacto agradable y suave. “Lo que yo no sé es cómo no me lo he comido”, comenta entre risas dándoselo a oler a Alba. “Huele como sabe un brownie”, dice la joven influencer”. A lo que su madre responde: “tú sabes que me pongo la ducha súpercaliente, con el calor se intensifica el olor”. Solo por estas cosas, merece la pena probarlo pero, además, Vicky asegura que con este producto, cada noche “el estrés del día y las preocupaciones se iban”. "Para rematar me ponía este drenante que huele a menta”, le cuenta también la sevillana a su ojito derecho. “Me lo ponía para dormir porque se absorbe en un momento”, dice en el vídeo Martín Berrocal. Le explica a Alba que este drenante reduce el volumen mientras duermes. “Me tiraba en la cama y dormía como una reina”, comenta entre risas. A lo que su hija responde convencida: “ya tengo el plan perfecto para esta noche”. Te mostramos a continuación cuáles son esos productos que han enloquecido a madre e hija.

El primero de los productos se llama E’lifexir Dermo CACAO SENSE, tiene un precio de 16,85 euros y es un exfoliante que prepara piel para la aplicación de otros tratamientos. Se trata de un exfoliante, reductor y reafirmante que, gracias a su fórmula multiactiva ayuda a reducir la piel de naranja en un 20% (medición realizada por perfilometría) y la grasa en un 7%. Además reafirma y aporta un tacto suave y una luminosidad instantánea a la piel. Sus ingredientes con triple acción intensiva logran: reducir el acúmulo de grasas, preparar, calmar e hidratar la piel.

El segundo de los productos de los que Vicky habla a Alba se llama E’lifexir DERMO NOCTURSLIM. Tiene un precio de 16,85 euros y se trata de un gel intensivo lipoescultor nocturno se convertirá en tu compañero de mesilla todas las noches. Reduce la grasa localizada y drena el exceso de líquidos y toxinas mientras duermes. ¡Y todo ello en 2 semanas! Formulado con NOCTUR PK BURNER que esculpe las curvas aumentando la combustión de las grasas y reduciendo su acumulación. Además de agua frutal de cereza que favorece la eliminación de toxinas y drenaje de los líquidos acumulados y también con Creatine y E.H. Olivate que aumenta la vitalidad de las células favoreciendo la penetración de los activos al tiempo que acelera los resultados.Su textura en gel fresco y de rápida absorción, además de su aroma mentolado, son la combinación perfecta para un descanso placentero. ¿Podemos pedir más?

Está claro que los que Vicky ha dado a Alba son consejos que no podemos pasar por alto. Quizá es momento de empezar a utilizar los productos que la modista ha recomendado a su hija. ¿No crees? Su efectividad y nuestra constancia pueden hacer de este el mejor verano de nuestra vida.