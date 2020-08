Con estampado de flores y sello español, así es el vestido que ha cautivado a Marta Hazas

El verano todavía no ha acabado, aun quedan varias semanas de sol para seguir aumentando nuestro bronceado un poco más en este atípico 2020, y Marta Hazas lo sabe muy bien. Por ello, la actriz y una de nuestras grandes fuentes de inspiración, no ha dudado en sumar un nuevo vestido a su armario estival: una pieza corta en delicado tono blanco y estampado de flores en naranjas y morados con cuello halter y espectacular escote en la espalda que pertenece a la firma española My PeepToes, de la popular influencer Paula Ordovás.

Un diseño original que resulta realmente favorecedor para todo tipo de cuerpos gracias, en gran parte, a la fluidez de la falda y al peculiar escote con el que cuenta. Presumir de moreno cada vez que lo lleves encima será muy fácil.

La buena noticia es que la pieza elegida por Marta está totalmente rebajada y de 69 euros, el precio inicial, ha pasado a estar disponible en la web de la marca española por tan solo 41 euros. Una cantidad ideal para cualquier bolsillo, más todavía teniendo en cuenta la versatilidad con la que cuenta, podrás llevarlo a la playa, a cualquier tarde con amigas e incluso a una celebración especial combinado con accesorios elegantes. ¿Hay algo mejor?