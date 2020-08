La cazadora vaquera, la pieza que salvará tus noches por el norte y que no querrás quitarte hasta el otoño

Las cazadoras vaqueras, en todas sus formas, colores y estilos, son un must en cualquier armario. En cuanto refresca o creemos que el día no va a estar tan soleado como nos gustaría optamos por sumar esta prenda a nuestro look. Aporta el toque informal y desenfadado perfecto, y nunca falla.

A pesar de su éxito en esta estación, sobre todo para aquellas que veranean en el norte de España o que son realmente frioleras, que no dudan en dejar un espacio exclusivo en la maleta para ellas, podemos decir que es en otoño cuando logran despuntar. El entretiempo es la temporada donde más veces recurrimos a este tipo de diseños. Por ello nada mejor que aprovechar este momento, con septiembre a la vuelta de la esquina, época en la que el día vuelve a ser más corto y los termómetros nos dan un respiro, para hacernos con una cazadora denim. No solo podremos aprovechar estas últimas semanas de verano para sumarla a vestidos o combinaciones estampadas sino que más adelante, en apenas un mes, logrará convertirse en la gran protagonista de los looks otoñales. ¿No crees?

Aquí dejamos seis opciones, todas ellas disponibles en nuestras firmas de cabecera y a precios totalmente asequibles, para que elijas tu favorita. Con detalles rotos, desgastadas, oversize... ¡Tú decides!

Cazadora vaquera crop volt flow de Pepe Jeans (110 euros)

Cazadora denim ‘oversize’ de Zara (39,95 euros)

Cazadora vaquera efecto desgastado de Mango (29,99 euros)

Chaqueta camisera en denim de H&M (39,99 euros)

Cazadora denim con rotos de Stradivarius (29,99 euros)

Cazadora vaquera con dibujos de Pull & Bear (39,99 euros)