Tenemos el clon ‘low cost’ (más parecido) de las botas militares de Prada que triunfaron el año pasado

Cristina Pedroche, Chiara Ferragni, Bella Hadid o Rosalía. ¿Quién no se acuerda de las botas militares de Prada que más triunfaron la temporada pasada en el ’street style’? ¡Imposible no acordarse de ellas! El modelo se llama Monolith, pertenece a la colección otoño-invierno 2019 de Prada y triunfó desde el primer día hasta agotarse. Y como suele pasar en estos casos en el mundo de la moda, no pararon de aparecer clones ’low cost’. También Zara hizo una versión la temporada pasada que se agotó todas las veces que la repusieron, pero este año ha ido un paso más allá y la marca estrella de Inditex ha clonado con mucho más exactitud las originales de Prada, incluso con los bolsillos laterales. ¿Preparada para verlas en todos lados? ¡Te vas a enamorar!

Se trata de esta bota alta acordonada de la nueva colección de Zara de color negro. Tiras cruzadas con detalle de hebillas, bolsillo en la parte trasera con cierre mediante cremallera en un pie. Tirador trasero., suela track y cierre cordones y cremallera interior. ¿El precio? Más baratas que la versión de Zara del año pasado, este año solo cuestan 69,95€ y de momento están disponibles en todas las tallas.