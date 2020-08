5 chaquetas de Zara (con estilo) para no pasar frío con la bajada de temperaturas

Como diría La Vecina Rubia, “todas tenemos una amiga que en cuanto baja un grado la temperatura, aunque sea agosto, ya se pone chaqueta y tiene frío. Y si tú no la tienes, es que eres tú”. Y en este caso sí que soy yo, pero con razón. A esta hora del domingo, que no son ni las siete de la mañana, Madrid amanece con 12 grados, Barcelona con 17, Sevilla con 22 y Vigo con 13. ¿Quién puede decir que no hace falta chaqueta este domingo en España? Por eso y como compartir es de guapas, os traemos una selección de 5 chaquetas de nueva colección de Zara que te puedes comprar hoy mismo y sobrellevar mejor la bajada generalizada de temperaturas. ¿Adiós agosto, adiós verano?

SOBRECAMISA PANA (29,95 EUR)

CAZADORA DENIM VOLUMEN (29,95 EUR)

SOBRECAMISA EFECTO ANTE FLECOS (39,95 EUR)

CAZADORA ESTAMPADO ANIMAL (29,95 EUR)

SOBRECAMISA CUADROS (39,95 EUR)