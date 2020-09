Las chicas de septiembre visten así: camisa blanca + vaqueros

“Las chicas de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quién prefiera a las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Aún con la piel tostada, rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”. Y como diría Javier Aznar, nosotras también somos de las chicas de septiembre, las que vuelven rebosando de energía y con esa piel tostada a la que todos los looks le sienta bien. Y como no, si hay una ’chica de septiembre’, esa es Mery Turiel que cada inicio de septiembre nos comparte este bonito texto en su cuenta de Instagram. Y este año además, con este look perfecto para las chicas de septiembre: vaqueros+camisa blanca. ¡La combinación que nunca falla!

Esas prendas que nunca faltan en el armario de una buena ’insider’ de moda y que siempre son un básico perfecto para cualquier ocasión. Unos vaqueros y una camisa blanca, elegantes y siempre en tendencia. Y además perfectos para septiembre cuando empieza a refrescar.