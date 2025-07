El truco de las amas de casa para evitar que el calor se acumule en la planta de arriba de la vivienda

El verano no se inaugura con el cambio de estación, sino con ese momento en el que se vuelve imposible pasar más de diez minutos en la planta superior de una casa sin sentir que estás dentro de una sauna. En muchas viviendas, especialmente aquellas con buhardillas o habitaciones justo debajo del tejado, el calor se acumula de forma implacable. La cercanía al techo convierte estos espacios en auténticos hornos cuando las temperaturas comienzan a subir.

Ante esta situación, lo más habitual es recurrir al aire acondicionado o a ventiladores. Sin embargo, no todo el mundo quiere -o puede- asumir el coste energético y económico que estos sistemas implican. Afortunadamente, existen alternativas caseras, económicas y sorprendentemente eficaces que, aunque no enfrían como un aparato, sí permiten reducir la temperatura hasta el punto de que estar en estas habitaciones no sea un suplicio.

El truco de las amas de casa que sorprende a todos

Poca gente lo ha pensado antes, pero quienes lo descubren se preguntan de inmediato cómo no se les ocurrió antes.

Piensa en lo que haces cuando dejas el coche al sol en verano: colocas un parasol en el parabrisas para que al volver puedas coger el coche sin morir en el intento. Este mismo principio puede aplicarse dentro de casa. Las amas de casa han comenzado a usar parasoles de coche en las ventanas de la buhardilla o planta superior, y el resultado es sorprendentemente eficaz.

El truco consiste en forrar por dentro las ventanas con parasoles reflectantes, esos mismos que usamos en el coche. Su funcionamiento es simple pero funciona: reflejan los rayos del sol y evitan que penetren en el interior de la vivienda. Al impedir que la radiación solar directa atraviese los cristales, se reduce considerablemente la temperatura interior.

Este método no solo ayuda a mantener un ambiente más fresco, sino que también protege muebles, cuadros y objetos delicados del desgaste producido por el calor, la luz solar y las temperaturas. Es una solución temporal, económica, reutilizable y fácil de implementar en cualquier hogar.

Otras alternativas para reducir el calor en la planta de arriba

Además del ingenioso truco de los parasoles de coche, existen otras soluciones prácticas y asequibles que pueden ayudar a combatir el calor acumulado en la planta superior de tu hogar:

Agrega ventiladores de techo

Instalar ventiladores de techo puede ser una forma rápida y eficaz de mejorar la circulación del aire. Si optas por esta opción hay que asegurarse de que giren en sentido antihorario durante el verano. Esto empuja el aire hacia abajo, generando una brisa interna fresca y ayuda a que el aire acondicionado, si lo tienes, funcione de manera más eficiente.

Coloca ventiladores portátiles de forma estratégica

No subestimes el poder de los ventiladores portátiles. Según los expertos, colocarlos orientados hacia afuera de la habitación puede ayudar a expulsar el aire caliente, mientras que se facilita la entrada de aire más fresco desde otras zonas de la casa.

Mantén las puertas interiores abiertas

Aunque pueda parecer contradictorio, dejar las puertas interiores abiertas ayuda a que el aire circule libremente. Al cerrarlas, se atrapa el calor y se reduce la eficiencia de cualquier sistema de ventilación o refrigeración que tengas.

Cierra persianas y usa cortinas gruesas

Bloquear la entrada directa de luz solar también es clave. Cerrar persianas o instalar cortinas opacas en las ventanas superiores puede reducir significativamente la cantidad de calor que entra en casa. Para reforzar este efecto, puedes instalar películas reflectantes en los cristales.

Apaga las luces cuando no se usen

Puede parecer un detalle menor, pero las bombillas -especialmente las incandescentes- generan calor. Apagar las luces innecesarias durante el día ayuda a mantener una temperatura más baja en las habitaciones.

Revisa el estado del ático

El calor tiende a acumularse en el ático/buhardilla, por lo que reforzar el aislamiento del suelo y del techo puede tener un impacto directo en la temperatura. Evitar que ese aire caliente se irradie hacia abajo es clave para mantener un ambiente más habitable.