Elsa Pataky celebra su cumpleaños en Londres con el minivestido metálico más sexy para mujeres bajitas

Elsa Pataky ha demostrado que los 49 no solo son fabulosos, sino también brillantes. La actriz ha reaparecido en Londres para celebrar su cumpleaños junto a su marido, Chris Hemsworth, y sus hijos, en un evento familiar que ha coincidido con la premiere de la segunda temporada de la docuserie Limitless: Live Better Now. Pero si algo ha acaparado todas las miradas ha sido su look: un minivestido de malla metálica en color plata que nos recuerda por qué sigue siendo una de las mujeres más estilosas del panorama internacional.

Mientras Chris Hemsworth continúa con el rodaje de Avengers: Doomsday en la capital británica, la familia ha aprovechado para reencontrarse en una fecha muy especial. Las imágenes del clan reunido, ella, él y los tres hijos, han conquistado a la prensa y las redes, que no han tardado en aplaudir tanto su complicidad como el estilazo de Elsa.

El look de Elsa Pataky para celebrar su cumpleaños

Con un diseño transparente que dejaba ver un body blanco debajo, Elsa Pataky apostó por la sensualidad discreta y el brillo, dos de las tendencias clave del verano 2025. La prenda, de corte sencillo pero efecto impactante, se adaptaba a la perfección a su figura tonificada y a su estilo relajado pero glamuroso, el que tan bien domina desde hace años. El vestido se complementaba con una melena recogida en un moño alto, maquillaje natural con foco en la piel luminosa y unas sandalias doradas de tacón bajo. Un look pensado para brillar con luz propia, pero sin restarle protagonismo a su faceta más cercana: la de madre y compañera.

El look de Elsa Pataky. Gtres

Su aparición confirma además el regreso de los vestidos joya, las texturas metalizadas y el efecto segunda piel como claves para las noches de verano, especialmente en destinos urbanos como Londres, donde el chic cosmopolita marca el paso.