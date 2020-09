7 consejos que hacen que caminar en tacones sea más sencillo

No todos los tacones son iguales: es fundamental que escojas el tacón que mejor se adapte a ti y que sepas que no todos los tacones que a tu amiga le han parecido cómodos te van a parecer confortables a ti. Es posible que el arco de tus pies sea distinto al suyo, que tengas los pies más anchos, más estrechos o más planos. Son muchos los factores que marcan la diferencia por eso el primer consejo pasa por probar, probar y probar.

No empieces la casa por el tejado: si no estás habituada a llevar tacones, lo mejor será que apuestes por unos de tacón bajo. De lo contrario, como seguramente sepas, no lo pasarás bien y estarás constantemente preocupada por el dolor de pies. Lo mejor es ir acostumbrándose de manera gradual.