5 cárdigans para llevar con vestido lencero (y zapas) y copiar el estilo de Sara Carbonero

Sara Carbonero volvía ayer al trabajo y a Madrid con tres looks que nos enamoraron, pero sobre todo nos quedamos con esta combinación que nos solucionará tantos looks en las próximas semanas y que además cumple las dos claves: cómodo y en tendencia. Se trata de un vestido lencero que combinó con una Converse blancas y un cárdigan de lana en crudo. Por eso hoy os traemos 5 cárdigans para copiar el estilo de Sara Carbonero y ser la más en tendencia de la oficina, del cole de tus hijos o de las videollamadas de teletrabajo desde casa. ¡Apunta el look!

Chaqueta punto lazada (29,95€)

Chaqueta punto canalé (29,95€)

Chaqueta larga punto botones (19,99€)

Chaqueta larga oversize (25,99€)

Chaqueta punto calado (39,99€)