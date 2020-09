Malditos looks de entretiempo. Es verdad que se agradece que el paso de una estación a otra sea paulatino pero ¡oye! ¡Escucha una cosa! ¡Menudo quebradero de cabeza lo de tener que buscar cada mañana un apropiado modelito! Suerte que actrices como Blanca Suárez con su característico estilo práctico-urbanita nos revelan qué prendas triunfan en estos críticos momentos. Sí, sí, Blanca Suárez sabe cuál es la prenda más versátil del otoño, ¿y tú?

Blanca Suárez se ha puesto un peto vaquero negro con camiseta básica blanca. Una opción ideal para estos días que, como dice la canción, “ni frío ni calor”. El de la actriz es de Carharrt pero no de esta temporada así que no lo encontrarás en la web de la marca. Hay disponibles modelos parecidos pero la silueta triangular de la pechera y el logotipo naranja solo los tiene este modelo. Ha de ser unisex porque hemos dado con él en una web multimarca y lo viste un hombre. Quizá la talla más pequeña nos sirva también a nosotras. De cualquier forma, tiene un precio de 145,99 euros así que, ¿por qué no buscar una versión low cost?

Puedes encontrar un peto muy similar al que ha llevado Blanca Suárez en Pull & Bear. Se trata de un peto largo de color negro con detalle de logo en contraste, con tirantes ajustables, bolsillos, detalle de botones y confeccionado en 100% algodón. Tiene un precio de solo 29,99 euros en la web de la marca, está disponible en todas las tallas de XS a la L y es perfecto para llevar en entretiempo con camiseta así como con ceñido jersey de canalé en otoño. ¿Qué opinas? ¿Te lo quedas?