’El tiempo es limitado’: Este es el último vídeo viral (y la reflexión) de Marta Riumbau que ha revolucionado Instagram

El tiempo es limitado. Sin duda, esta ha sido la frase más repetida en Instagram en los últimos días y todo se debe al fantástico vídeo con el que Marta Riumbau nos ha hecho reflexionar a todos. Sus vídeo en Youtube con reflexiones de la vida y de las situaciones de una chica joven, eran de nuestros favoritos y ahora lo ha vuelto a hacer en Instagram. Si algo nos ha enseñado esta pandemia mundial y esta situación tan extraña es a valorar mucho más nuestro tiempo o así debería ser. ¿Estás viviendo un momento de felicidad? O por lo contrario, ¿un mal momento que parece que no va a terminar? Siéntate, prepárate un café y en 1 minuto y 11 segundos Marta Riumbau te va a hacer reflexionar sobre todo ello como ya lo ha hecho con más de 1.700.000 personas. Y es que no es solo la reflexión, si no el cuidado, el mimo y la belleza con la que trata cada imagen. ¡Respira y disfruta!