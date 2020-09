Así es Irene Carbonero, la hermana de Sara Carbonero a la que seguirás en Instagram

A estas alturas de la película, todos sabemos que la periodista Sara Carbonero tiene una hermana a la que profesa un amor incondicional. Se llama Irene y tiene 32 años. Ha sido, es y será un férreo apoyo para Sara, cuatro años mayor que ella. Ahora que la también empresaria va a mudarse de nuevo junto a Iker Casillas y sus hijos Martín y Lucas a Madrid, las hermanas volverán a estar juntas. Hace solo unas semanas, Sara Carbonero felicitaba a Irene por medio de su perfil oficial de Instagram con la siguiente fotografía.

“Nunca te has quejado de nada, siempre al pie del cañón con una palabra positiva y un buen gesto, aun cuando la espalda se resentía de las noches de sofá en el hospital, o cuando el mismo día que empezabas un nuevo trabajo llena de ilusión, me operaron y tuviste que cambiar tus planes”, escribía Sara bajo la imagen. “Este último año hemos compartido ratos de todos los colores y salvo dos veces contadas nunca has perdido la sonrisa de la cara, esos ojos que brillan más que ninguno y se ríen aunque por dentro estés rota”, continuaba la toledana. “Ahora, desde la calma y la perspectiva que nos ha dado el tiempo, podemos decir que lo logramos juntas, porque sin ti no habría podido”, terminaba por escribir.

Las hermanas Carbonero son un ejemplo de amor fraternal en mayúsculas. Irene, que estudió psicología y trabaja en recursos humanos, siempre ha querido mantenerse fuera del foco mediático. Sin embargo, prácticamente alcanza los 50 mil seguidores en Instagram. A pesar de que no suele mostrar su rostro de forma directa en las imágenes que sube a sus redes sociales, Irene es famosa por ser la hermana de uno de los rostros más mediáticos del panorama nacional. Y no. No es por sus looks, por su maquillaje o los planes exclusivos a los que pueda apuntarse un fin de semana cualquiera. Es por su naturalidad. Por su sencillez y por lo muchísimo que aprecia a su hermana mayor. ¡Estamos enamoradas de las hermanas Carbonero! ¡Nos encantaría verlas juntas en una campaña de Slowlove, la firma de moda de la periodista! ¿A ti?