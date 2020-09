¿Cabello rizado? Estos son los productos que debes incorporar a tu rutina para presumir de melena este otoño

Presumir de rizos perfectos no es fácil (las que tienen este tipo de cabello me darán la razón). Sequedad, exceso o falta de volumen, problemas al cepillar o encrespamiento son algunos de los problemas con los que deben lidiar continuamente aquellas chicas que cuentan con este tipo de melena curly. Sin embargo, la solución no está en recoger el cabello y olvidarte de los problemas como más de una vez has pensado (y hecho), todo lo contrario, es cuestión de saber dominarlo, de encontrar las claves para lucirlo de la mejor manera y presumir de él por las calles. Porque nada como un buen pelazo repleto de rizos para acaparar miradas.

¿Cómo hacerlo?

Puede parecer obvio pero debemos comenzar por conocer nuestro cabello, y hacerlo a la perfección. Una vez hayamos dado con el estilo de nuestro rizo, debemos elegir los productos o tratamientos acordes a él. No hacerlo puede suponer mayores problemas para el pelo y es justo lo que no queremos. Aquí va una selección de productos ideados para pelos rizos que conseguirán que pases de pelo a PELAZO en cuestión de semanas. ¡Toma nota de todos ellos!

El champú idóneo

Champú Curl & Shine de Coco e Hibisco de Shea Moisture (12,45 euros en Lookfantastic)

Acondicionador para mayor hidratación

Moisturizer Curl Cream de Rulls (18,90 euros)

Di sí al anti-frizz

Acondicionador Reparador Anti Frizz de Freshly Cosmetics (16 euros)

Define tus rizos

Crema de peinado de Pantene (4,69 euros en El Corte Inglés)

Alarga la vida a tus rizos

Devafresh de DevaCurl (27,99 euros disponible en Sephora)

El brillo que necesitas

The Organic Restructuring Fluid Potion de My.Organics (22 euros)

4 en 1: El tratamiento completo

Método Curly de Cocunat (50,21 euros)