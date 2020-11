Sara Carbonero tiene el look perfecto de básicos que más te hará brillar esta Navidad

¿Ya sabes que looks ponerte estas navidades en casa? Sara Carbonero lo tiene claro. La periodista nos ha dejado un perfecto look con dos básicos que te hará brillar aunque tengamos que pasar la Navidad en casa. Y es que la verdad ella no lo tiene difícil, y es que Sara Carbonero brilla con todo lo que se ponga y este look la ha hecho brillar aún más que de costumbre. ¿Lo que más nos gusta? Que ha optado por lucir su corta melena recogida en una coleta que aún hace brillar aún más sus bonitos ojos.

Sara Carbonero ha optado por lucir una camisa blanca con un cuello muy especial y un pantalón de piel. Dos prendas básica que puedes encontrar muy parecidas en cualquier tienda low cost y elevar así tu look.

CAMISA LAZO (25,95 EUR)

Camisa lazo.

SHORTS EFECTO (19,95 EUR)