Paula Echevarría ha encontrado en Mango los botines más cómodos para llevar con vestidos (y triunfar)

No hay look que se le resista a Paula Echevarría y así lo está demostrando a diario con sus looks premamá que siguen siendo casi iguales a los de antes de estar embarazada y eso lo agradecemos porque así podemos seguir inspirándonos en ella como en María Pombo. Y esta vez, Paula nos ha descubierto los botines de Mango más cómodos y en tendencia de la temporada que son perfectos para combinar con vestidos. ¿Aún no los has visto? Son el básico perfecto para tu armario.

Se trata de este botín negro de piel con punta a contraste. Un diseño 100% piel bovino con punta en contraste y tacón ancho de 5 cm lo que lo hace perfecto y súper cómodo para tus looks diarios, y también para embarazadas que no quieren renunciar a llevar tacón.

Botin piel punta a contraste.

¿El precio? 69,99€ y el efecto Paula está haciendo que se agote ya en algunas tallas.