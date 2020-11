Lucía Rivera tiene las botas altas planas de Mango que elevan cualquier look (y están rebajadas por el Cyber Monday)

¿Aún no has encontrado tu compra estrella de este Black Friday? Pues cuando veas las botas de piel de caña alta de Mango que nos ha descubierto Lucía Rivera, se van a compartir en tu compra estrella de este lunes 30 de noviembre de Cyber Monday. ¿Preparada? Son esas botas perfectas de fondo de armario que querrás ponerte 24/7 con todos tus looks y a todas las horas.

Se trata de esta bota de piel marrón de caña alta con 100% piel bovino, punta redonda y plataforma en negro con costuras decorativas. ¿Su precio? Está rebajada a 103,99€. Y como podéis ver quedan también perfectas con ropa en tonos negros y es que Lucía las ha combinado con un total look de Mango con abrigo largo de paño negro, vestido cruzado verde oliva y un jersey de cuello vuelto en negro por debajo.