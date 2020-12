Laura Pausini: “Me siento muy feliz con la victoria de Kelly. Su historia es muy inspiradora y una importante lección en la vida”

Que Laura Pausini tiene un instinto y talento especial, es indudable, y que además sabe guiar y compartir su talento como ningún otro coach haciéndose siempre con la victoria, se evidenció de nuevo ayer noche cuando Kelly Isaiah, concursante de su equipo se alzó como vencedor en la final de esta gran edición de ‘La Voz’ en Antena 3. La noche del viernes fue muy intensa para os cuatro talents que llegaron a la final de esta edición de ‘La Voz’. Curricé, Paula Espinosa, Johanna Polvillo y Kelly lucharon hasta el último momento por lograr la victoria del programa. Pero sólo puede ganar uno y tras descartar a Curricé y Paula, el duelo entre Johanna y Kelly se saldó con la victoria de este último.

“Me siento muy feliz con la victoria de Kelly. Su historia es muy inspiradora y una importante lección en la vida. Cuando una puerta se cierra siempre se abre una ventana. Su puerta en la Voz se cerró pero se abrió una ventana. Y él supo como nadie aprovechar su segunda oportunidad realizando un trabajo impecable, más decidido que nunca y derrochando talento desde el primer día. Creo que si no hubiera sido así no hubiéramos visto al Kelly de estas ultimas semanas. Me siento agradecida de haber podido formar parte de esta vuelta de Kelly y poderle haber acompañado hasta la final con el éxito que merece “, ha declarado Laura Pausini.

Y es que Laura ya aceptó participar en ‘La voz’ como desafío en busca de algo más que una voz afinada. Kelly, fue una de las voces en las que encontró verdad, autenticidad y emoción. Pilares clave con los que la artista ha mostrado un gran compromiso desde el inicio de las audiciones a ciegas hasta la final, siempre con una llamada a la singularidad, la autenticidad y el potencial de cada persona. Pero, además, en Kelly la artista italiana también ha encontrado otra cualidad indispensable para la industria musical actual:

“Hay muchos artistas, especialmente los jóvenes, que necesitan más de una oportunidad. Antes te firmaban por tres discos y ahora te firman por un single y si solamente si este funciona, uno más. Es todo demasiado efímero. Es más difícil. Tu exigencia en los momentos difíciles ha de ser muy alta y debemos entender cada oportunidad como una oportunidad para crecer no para alcanzar el éxito de forma fugaz “.

Asimismo, ‘La Voz’ ha aprovechado la final del programa para presentar “Verdades a medias”, el primer sencillo pop rock en español de Laura Pausini en dueto con Bebe que Laura había escrito para el disco “hazte sentir” premiado en los latin grammy.