El secreto de Patry Jordán es la cosmética deportiva

No es ningún secreto que Patry Jordán se ha convertido en una de las influencers de deporte de referencia después de ganar miles de reproducciones durante la cuarentena en su canal de Youtube Gym Virtual. El pasado fin de semana, la influencer anunció su calendario de entrenamiento mensual para cerrar este año que recordaremos durante mucho tiempo. Lo hizo junto a Gym Beauty, una nueva marca cosmética enfocada exclusivamente al deporte que complementará la rutina antes, durante y después de cada entrenamiento.

Todas sabemos que el deporte es un pilar imprescindible para un estilo de vida saludable y más en esta época porque no solo mantiene activo nuestro sistema inmune sino que hace que liberemos endorfinas, esos neurotransmisores a los que conocemos como las hormonas de la felicidad. Sin embargo, aunque son muchos los beneficios del ejercicio sobre la piel, algunos estudios apuntan ciertas desventajas, como por ejemplo, la pérdida de firmeza o flacidez y la disminución de la inmunidad cutánea y los niveles de antioxidantes.

A raíz de estos estudios, el laboratorio Niche Beauty Lab se puso manos a la obra y creó Gym Beauty, la primera marca de cosmética centrada exclusivamente para el deporte, donde su función principal es maximizar sus beneficios y minimizar sus contras, con el objetivo de conseguir una piel y un cuerpo en forma. Una línea completa de 10 productos faciales, labiales y corporales para tu rutina de entrenamiento pre y post-entrenamiento.

Además Patry Jordán, como embajadora de la marca nos revela cuáles son dos de sus productos favoritos que le ayudan a quemar y reducir la grasa localizada. “Siempre me aplico el producto Workout Fuel antes de mi rutina de entrenamiento y el Fit Body Hero después. Ambos sirven para mejorar el metabolismo y me ayudan a quemar esa grasa localizada que más se me resiste, además de alisar y tonificar mi piel para mantenerla perfecta e hidratada”, dice.

¡Y parece que no tiene truco! Desde el laboratorio nos cuentan el secreto de uno de estos productos estrella, el anticelulítico Fit Body Hero. “Hemos investigado y realizando infinitas fórmulas para eliminar la indeseada celulitis hasta hallar con un tratamiento de alta eficacia que contribuye a reducirla notablemente en tiempo récord. El secreto es su combinación de activos exclusivos extraídos de células madre de origen vegetal, que optimizan el uso de energía y refuerzan la estructura de la piel, consiguiendo redefinir la silueta, evitar colgantes, reducir el volumen y reafirmar el tejido”, aseguran.

Su exclusiva fórmula promete reducir la celulitis significativamente. Gracias a los estudios realizados de sus principales activos, demuestran su alta eficacia con una reducción del perímetro de los muslos de 1,4 cm de media, hasta los 5,6 cm, además de con un alto porcentaje del incremento de firmeza y elasticidad para un cuerpo liso, tonificado y sin piel de naranja. Un producto directo a la wish list. Desde el 28 de noviembre todos los productos de Gym Beauty están disponibles a la venta en la web de Niche Beauty Lab y en las perfumerías Primor.