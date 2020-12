Lucía Rivera y la prenda que nunca puede faltar en tu armario de invierno: el abrigo camel

Hay prendas que se convierten en nuestro mejor comodín. Diseños básicos que triunfan más allá de tendencias o modas pasajeras, de estilos o temporadas, y se posicionan como imprescindibles en el armario de cualquier mujer. Hablamos de la clásica blazer negra, de un buen pantalón vaquero de corte recto, una camisa blanca o (¡cómo no!) el abrigo en color camel, una pieza fundamental cada invierno.

Nunca pasa de moda y consigue, sea cual sea nuestra elección, elevarla en cuestión de segundos. Lucía Rivera, uno de los grandes iconos de estilo, así lo ha demostrado con su última apuesta estilística, un look repleto de tendencias y con la comodidad por bandera donde este tipo de abrigo se ha convertido en el gran atractivo.

Para completar un estilismo formado por un vestido estilo sudadera en color negro de Uniqlo, zapatillas New Balance, bolso de piel estilo bandolera de Loewe y el accesorio estrella de la temporada, una gorra, en este caso con estampado a cuadros de Deus Ex Machina, Lucía ha elegido un diseño de la firma Scalpers de paño con mezcla de lana, corte fit y cuello de solapa en delicado tono camel. ¿El resultado? Un look totalmente perfecto para hacer frente al invierno.

Scalpers

¿El precio? 179 euros. Una inversión que merece la pena si tenemos en cuenta los años que vamos a poder optar por él.