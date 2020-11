Las gorras: el complemento vintage que ha regresado para dar vida a nuestros looks (y 10 propuestas que pueden ser tu mejor inspiración)

El estilo sporty ha sido el absoluto rey de 2020. El confinamiento marcó el camino de una tendencia que con el paso de los meses ha logrado consolidarse en lo más alto de la industria. En materia de calzado, las sneakers, en todas sus versiones posibles, se han adueñado del street style, por no hablar de la famosa moda comfy, la gran beneficiada del teletrabajo. Si hablamos de complementos, la cosa no cambia demasiado y las gorras de béisbol, ese accesorio vintage que tantos años llevaba en el fondo del armario ha regresado y lo ha hecho por todo lo alto, copando no solo looks informales sino las propuestas más elegantes y sofisticadas.

Capaz de dar un giro a cualquier estilismo, de salvarnos de los rayos de sol (o de las bajas temperaturas de los meses de invierno) e incluso de los días en los que nuestro cabello no está en su mejor estado, su funcionalidad, tantas veces destacada, sigue intacta. Sin embargo ahora ha sido otro aspecto el que parece haber cautivado a miles de influencers y amantes de la moda que no dudan en recurrir a ella una y otra vez: el contraste de estilos y la originalidad que aportan a cualquier look.

Es cuestión de dejarse llevar y sumarla a las propuestas del día a día, no tengas en cuenta si tu elección no está formada por sudadera o pantalones de estilo chándal, la combinación clásica de este tipo de complemento, el juego que puede dar junto a una americana o incluso un vestido es total. ¡Arriésgate!

Desde las firmas low cost hasta las grandes casas de moda de lujo han optado por incluir diferentes versiones de las gorras “beisboleras” en sus colecciones otoño/invierno haciéndose eco de una tendencia que arrasa tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Si todavía no estás totalmente convencida de ello, aquí dejamos algunos looks vistos en Instagram, nuestra mejor fuente de inspiración en tiempos de Covid-19, que lograrán que no puedas dejar pasar la oportunidad de añadir este accesorio a tu armario.

