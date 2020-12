¿No sabes qué ponerte? Aquí 5 looks que siempre son un acierto y que solucionarán cualquier día poco creativo

¿Abrir el armario y no saber qué elegir? Tranquila, a todas nos ha pasado alguna vez. Ver decenas de pantalones, vestidos, jerséis, faldas o camisas delante de nosotros y no encontrar nada que de verdad nos guste o encaje con lo que deseamos. No querer innovar con combinaciones por las que nunca antes has optado pero tampoco repetir los clásicos looks que siempre llevamos a la oficina, las ideas parecen haber desaparecido...

Si te vuelve a ocurrir en estos próximos días, tenemos una solución que nunca falla: apostar por los básicos. Te proponemos cinco looks que pueden ser de gran inspiración para estos momentos de tensión (tan habituales un lunes como un domingo). No volverás a fallar... ¡Olvídate de las dudas!

1. Elige unos pantalones vaqueros que te sienten de maravilla y marca la diferencia con las prendas superiores

Un jersey repleto de color, una blusa con detalles románticos... ¡e incluso una blazer con personalidad!

2. Apuesta por vestido sencillo (de punto o canalé) y combina con botines

Comodidad ante todo. Podrás sumarle complementos más especiales y lograr un estilismo de 10 en apenas unos segundos.

3. El blanco y negro como únicos colores

Pantalones ajustado en negro con blusa blanca o incluso al revés, tú decides. El binomio blanco y negro nunca falla.

4. Leggins de cuero combinado con sobrecamisas o jerséis

Son dos de las tendencias del momento, ¿cómo no va a ser una buena opción combinar ambas?

5. El clásico total look en negro (o denim)

Vestido o falda con blusa, el clásico traje de oficina con sencillo jersey y mocasines a conjunto, pantalones vaqueros y camisa... ¿Todavía tienes dudas?