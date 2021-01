Año nuevo, tendencias nuevas: estas son las 6 prendas que no pueden faltar en tu armario este 2021

¡Bienvenido 2021! Ay no sabéis las ganas que teníamos de decir esto, pero ya está aquí. Año nuevo, tendencias nuevas. Y esperemos que inicio de una normalidad más parecida a la de antes. Pero antes que nada, un buen café, doble y con leche con mucha espumita. Y después de eso, ahora sí que sí, estoy lista para hablaros de las tendencias de 2021 en forma de las prendas estrella que no pueden faltar en tu armario. Prepara tu lista porque aún estás a tiempo de pedirle alguna a los Reyes Magos. ¿Preparada? ¡Estas son las 6 prendas que no pueden faltar en tu armario en 2021!

1. Pantalón de campana: perfecto para las chicas bajitas y para estilizar la figura

2. El chándal, el punto y las prendas ‘comfy’ seguirán siendo tus aliadas

3. Los chalecos toman más protagonismo y no nos abandonan

4. La cazadora de chándal de inspiración años 70

5. Todas las versiones de la minifalda

6. Rosa y amarilla para dar color a tus looks