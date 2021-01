Moët Winter Lounge y el sabor del lujo en Baqueira

Si hay un lugar icónico de la Estación de esquí de Baqueira Beret ese es Moët Winter Lounge, el ‘aprés ski’ de lujo más conocido del sur de Europa y un templo de encuentros sociales en medio de una de las estaciones más elegantes de España y de Europa, si cabe. Un auténtico lujo para el paladar y también para los amantes del buen champagne. Y es que soy de esas privilegiadas que ha podido pasar parte de las navidades en Baqueira y conocer, por primera vez, a qué saben las burbujas en la nieve. Y, aunque con las restricciones horarias propias de la actual situación de la COVID-19 (los restaurantes y bares solo abrían a mediodía), y por supuesto con las medidas de seguridad e higiene correspondientes, la nieve en Baqueira Beret con sabor a champagne es un auténtico renacimiento.

Los amantes del champagne y los vinos espumosos en general saben que el maridaje que acompaña a este tipo de vino es muy cuidado. Lo que no sabíamos es que el champagne, Moët Chandon en especial, después de una mañana intensa de actividad en la nieve cobra una dimensión emocional bastante diferente. Sabe más y mejor. Y es que, ubicado en el Sector Orri a 1.800 metros de altura, Moët Chandon regenta desde el año 2010 un espacio al que sólo se puede ir si es para volver algún día. El espacio tiene ese-no-sé-qué que transforma cualquier emoción en magia.

En mi caso particular no he podido vivir ni esas legendarias fiestas con un “musicón” de primera (y es que los DJ más internacionales han llegado a darse cita en el lugar) ni tampoco la magia de la luna reflejándose en la nieve (tarea que tengo pendiente y espero vivir algún día). Pero sí he conseguido, sin embargo, descubrir cómo son esos ‘after ski’ entre burbujas y ostras (aunque, más que ‘after’, ahora en tiempos de pandemia y restricciones horarias, es más un “kit-kit” durante la actividad: lo cual refuerza el dicho de lo bueno y breve, dos veces bueno).

La oferta gastronómica del Moët Winter Lounge ofrece un enorme abanico de opciones. Nos dejamos seducir por los ‘must eat’ recomendados por el personal, y empezamos por el clásico surtido de sushis y nigiris de la casa; proseguimos degustando un tartar de salmón, también las originales croquetas de boletus y clausuramos el almuerzo con una tempura de alcachofas, que de sobra se sabe que esta podría ser la verdura más difícil de maridar. (Sí: el orden lo escogimos nosotros, pues la alcachofa es demasiado intensa).

¿En la copa? Un Moët Chandon Ice Impérial, el primer champagne creado para acompañar de hielo. Es una manera más fresca para disfrutar del espumoso. En nariz, presenta un fuerte aroma a frutas tropicales, como el mango; en boca, aunque aporte a una sensación de suntuosidad, tiene un toque final de acidez y apuntes de jengibre. Se acompaña de láminas de fresas congeladas, que intensifican aún más su sabor frutal.

Croquetas de boletus de Moët Winter Lounge

No es de extrañar la calidad de los productos y la originalidad de sus platos si se sabe que detrás, en los fogones, ha estado la ingeniería y creatividad culinaria del chef Marco Fadiga, quien ha elaborado toda la carta a partir del vino. La cromaticidad, las texturas y por supuesto el olor de algo tan sensorial como un Moët han sido los puntos principales de partida a la hora de diseñar estos pequeños encantos que acompañan a una buena copa, para el italiano que se dedica a viajar por el mundo creando gastronomía en base al champagne más prestigioso del mundo.

Liderado por Xavi Ubeira a pie de cañón y con un equipo de primera (Paloma, Esperanza, entre otros), Moët Winter Lounge vuelve a latir con más fuerza que nunca, en medio de una estación como Baqueira Beret que, pese a la actual situación, está dando una lección de ética, calidad y seguridad.