Las mejores películas de nieve para disfrutar atrapado en casa.

Me encanta la nieve y, sobre todo, su fulgor nocturno; recuerdo con inmenso anhelo las noches nevadas de pequeña en las que no lograba conciliar el sueño por la dulcísima pero potente luz rosada que proyectaban los suelos, los árboles, los edificios, dando a mi habitación una opiácea atmosfera lunar. Pocas veces he logrado sentir tanta dulzura y tanta paz, alguna siesta con mis niños y mis perros…

Nací un febrero nevadísimo en el norte y ya ven, debió quedárseme impreso en el cortex pero los fríos, las chimeneas, los guantes, los guisos de cuchara, las narices rojas y los licores fuertes… toda esa parafernalia invernal me atrae con la misma fuerza que los seres humanos en traje de baño, o pantalones cortos y los veraneos me repelen.

En fin, bajo a mis perros a desfogarse en un Madrid absolutamente loco (creí que lo había visto todo en 2020) con 40 cm de nieve en pleno centro, pero antes, les dejo mis películas favoritas para ver Atrapado(s) en el Tiempo: Algunos califican esta perla cero pretenciosa pero eficacísima de Harold Ramis de 1993 como papanatada, cine infantil, pero nada de eso. En mi opinión es una película fantástica y, pese a su éxito en taquilla y televisión, artísticamente infravalorada. Un hombre amargado y egoistón que se ve inmerso en una historia absurda (como nosotros desde hace un año) de la que no puede escapar. Gracias a Dios, el protagonista es el simpar Bill Murray y no algún cursi híper gesticulante de esos que abundan en el cine americano. Lo borda en un dueto equilibradísimo y eléctrico junto a una joven Andie MacDowell muy cursi, muy Tamara Falcó y muy muy mona.

Dersu Uzala

Una preciosa historia de amistad que transcurre en los bosques de la taiga siberiana. Allí, el cazador nómada Dersu Uzala enseñará al capitán Vladimir Arseniev a respetar la naturaleza y convivir con ella. La cinta de Akira Kurosawa se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y hay que reconocerle, pese a su lentitud a veces (la nieve es lenta) su hermosísima interpretación de la relación del hombre con la Tierra.

El resplandor

¿Quién no ha visitado esta institución cinematográfica? Yo miles de veces y aún hoy, a mis 43 años me dan miedo las elegantísimas e inquietantes criaturas del Hotel Overlook ¿recuerdan ese conejo rosa felador? Estrenada en 1980 es uno de los clásicos del cine de terror con Stanley Kubrick como director y Jack Nicholson (atractivísimo incluso con hacha en ristre y malas intenciones) como protagonista. Por si algún marciano recién aterrizado no la ha visto, trata sobre una familia que se traslada a un hotel durante el invierno para realizar el mantenimiento de las instalaciones mientras está cerrado. Jack, el padre, que intentaba escribir una novela (me identifiqué con él durante el estado de alarma) no se concentra, empieza a sufrir trastornos y decide asesinar a toda su familia. En un contexto escritor-pandemia lo encuentro muy razonable.

Doctor Zhivago

Escribo frente a un gran ventanal por donde observo la blanca nieve caer sin parar, causa directa e insoslayable de que en mi cabeza resuene por arte de birlibirloque la balalaika de esta majestuosa película de David Lean ganadora de 5 Oscars (incluyendo mejor música) en el año 1965. Trata sobre la guerra civil rusa después de la revolución bolchevique, en ella asistimos al drama de Zhivago, poeta y cirujano, marido y amante que lucha por sobrevivir en medio de un frío indescriptible, paisajes totalmente nevados y gélidos. Omar Sharif, masculino de museo, Geraldine Chaplin, adorable y Julie Christie, absolutamente bellísima. Algunas localizaciones fueron grabadas en España, como la estación de Delicias, Granada o Soria.

Misery Kathy Bates (Óscar a la mejor actriz principal) protagoniza junto a James Caan esta película brutal y originalísima también noventera basada en la novela de Stephen King. Paul Sheldon es un exitoso escritor de novelas románticas que, cansado de su personaje de mayor éxito Misery Chastain, decide matarla y acabar con la saga. Poco después sufre un gravísimo accidente, en el cual queda inmovilizado bajo una impresionante tormenta de nieve; su fan número uno (Kathy Bates) que además es una enfermera majara, obesa y energúmena, lo seguía, descubre el accidente y lo rescata de una muerte segura llevándolo a su casa donde lo atiende, pero el queda a su merced.

Frozen

No se confundan, no hablo de la primorosa, cantarina y empoderadita Frozen de Disney (por cierto, la primera es buenísima_ y merece estar en esta lista con su inolvidable “Sueltaloooo”) no, amigos. Hablo de uno de los thrillers contemporáneos más espantosos ¿o sería más apropiado decir escalofriantes? En su trayecto en telesilla para emprender una última bajada esquiando, tres jóvenes se quedarán parados. “Es una avería pero reactivarán el telesilla en breve y podremos volver a tierra firme ¿no?” ¡¡¡Pues no!!! Las luces de la estación se apagan para no encenderse... ¡hasta el próximo fin de semana! Y los protagonistas literalmente congelado y tendrán que enfrentarse al miedo, la desesperación, la muerte y el temporal absolutamente solos mientras los lobos hambrientos por su parte, se las ingenian para devorarles hasta el perineo. Les helará la sangre, si tienen. Director Adam Green.

Viven

Díganme señoras que no se dejarían gustosamente engullir por estos jóvenes sensibles, bondadosos, sanos y deportistas. Basada en una realidad terrible, narra la experiencia caníbal de un grupo de jugadores del equipo nacional de rugby de Uruguay, cuyo avión se estrelló en medio de la cordillera de los Andes en 1972. Completamente aislados, se vieron obligados a alimentarse de la carne de sus compañeros fallecidos. ¡Cuánto buen cine de nieves en los noventa! Una película de Frank Marshall y su esposa, Kathleen Kennedy. El superviviente Fernando Parrado (interpretado por Ethan Hawke en la película), trabajó como asesor técnico. Drama, camaradería, valor, espantos y bellos hombres luchando contra los gélidos elementos que podrán disfrutar calentitos en su casa...