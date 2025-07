Los vaqueros que siempre ves a las modernas, pero nunca encuentras en tienda

Por si no lo sabías, existe un fenómeno conocido como los vaqueros fantasma. Sí, has leído bien, se tratan de los míticos básicos de fondo de armario que tanto vemos en los looks de las insiders, pero que tanto cuesta encontrar en las tiendas o páginas webs. ¿Cuántas veces hemos visto unos jeans fabulosos, pero que a nosotras no nos quedan igual? Aquí entramos en el dilema al que nos enfrentamos cada vez que vamos de compras, porque cómo es de difícil dar con unos buenos pares de vaqueros para utilizar durante 24/7. Pero, para ello hemos escrito este artículo, para solucionarte esta situación.

Algunas personas nacen con el don de llevar con gusto prendas tan sencillas como una camiseta blanca o esos vaqueros que sientan como un guante. Tanto que hasta pensamos qué estilazo tiene. Eso sí, todos tienen algo en común y es que no son los clásicos o tradicionales que todos conocemos. Todo lo contrario: cintura media o baja, perneras anchas, ni demasiado ajustado ni demasiado anchos y caída relajada hasta car sobre los tobillos. Es decir, son los vaqueros perfecto que todas queremos tener en nuestro vestidor, así como que nos sienten como si no lo hubiéramos estado buscando durante meses. Y, sobre todo, que los vistamos como si nos lo hubiéramos puesto sin esfuerzo y sin comernos demasiado la cabeza en su combinación. Porque ahí está la clave del éxito: simular que no hemos estado durante horas pensando el estilismo. Aunque se traten de unos jeans de toda la vida, las modernas van un paso más allá con la incorporación de algunos detalles que marcan la diferencia, como el juego de dos tonos de denim, las lazadas o los cinturones incorporados.

Los vaqueros que todas queremos tener en el armario

Bien es cierto que podemos recurrir a tiendas vintage para encontrar verdaderas joyas que merecen la pena invertir en ellas. Incluso, asentarse en el armario de nuestros familiares, donde seguramente encontremos los vaqueros de siempre y que todavía nos sirve. No obstante, nosotras hemos investigado por las marcas de moda (como Zara, Mango o Stradivarius) con el fin de hacer una selección de ocho vaqueros que siempre vemos a las modernas, pero nunca encontramos en tienda para ponerte el trabajo de lo más fácil. Desde los 12 hasta los 70 euros, te damos las alternativas originales y confiadas para dar un giro de 180 grados a tu armario.

Vaqueros contraste, de Zara (36 euros)

Vaquero contraste. Zara

Vaqueros 'wide leg', de Mango (rebajado a 23 euros)

Vaqueros 'wide leg'. Mango

Vaqueros bicolor, de Mango Outlet (rebajados a 12 euros)

Vaqueros bicolor. Mango Outlet

Vaqueros con lazada, de Primark (32 euros)

Vaqueros con lazada. Primark

Vaqueros de tiro bajo, de Stradivarius (26 euros)

Vaqueros de tiro bajo. Stradivarius

Vaqueros relajados, de ese O ese (70 euros)

Vaqueros relajados. ese O ese

Vaqueros con cinturón, de Zara (26 euros)

Vaqueros con cinturón. Zara

Los vaqueros de las modernas sí existen, pero debemos tener paciencia y buscar bien tanto en las páginas web como en las tiendas físicas. Aquí hemos dejado una selección de los más cool, ¿cuáles caerán en tu armario?