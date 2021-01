Las botas de nieve (más fashions) de Amelia Bono son la tendencia perfecta para llevar con leggings en enero

¡Quién nos iba a decir que las íbamos a necesitar para caminar por Madrid! Y es que sin duda este inicio de 2021 no deja de sorprendernos. Ay ilusas de nosotras que pensábamos que ya lo habíamos visto todo en 2020. Pues no, llega Filomena, una ola de frío y unas temperaturas más propias de Siberia que de España. Y entre eso, la nieve y el hielo, tenemos por las calles de Madrid looks más propios de Baqueira que de cualquier ciudad. Por eso ha sido ver las botas de nieve de Amelia Bono y enamorarnos completamente.

No sabemos de dónde son las suya, pero aquí os traemos diferentes modelos con los que copiarla a la perfección. ¿Cuál te gusta más?

Bota Palpana Gris (76,45 €)

Bota nieve.

Botas de nieve (56,62 €)