Madame de Rosa se ha convertido en nuestra reina de las nieves particular: estas son sus mejores fotos de moda de la gran nevada en Madrid

¿Podemos cancelar la suscripción a 2021? Sí, con 12 días de trailer ya hemos tenido bastante. Porque aunque parezca que haya pasado ya un mes, solo llevamos 12 días de este 2021 que todos nos apresurábamos en decir que iba a ser mejor que 2020. Pues nada, ya llevamos tres nuevas cepas del virus, datos terribles de coronavirus y un posible nuevo confinamiento en nuestro país, un asalto al capitolio y una nevada histórica que ha dejado a Madrid lo más parecido a una escena de Frozen que a la capital de España. Como dicen los memes en redes sociales, la semana que vienen tocan ovnis.

Bromas aparte y aunque este inicio de año este siendo aún más 2020 que el propia año, la gran nevada de Madrid también nos ha dejado cosas buenas. Al menos para los que no vivimos en la ciudad. Y una de ellas son estas impresionantes fotos que nos ha dejado Ángela Rozas en su cuenta de Instagram. Sí, has leído bien, en Instagram. Aunque estas fotografías podrían ser portada de cualquier revista de moda o editorial. ¿Pueden ser más fascinantes los looks que ha elegido la influencer?

Madame de Rosa, eres nuestra reina de las nieves particular. Que se quite Elsa que llega Ángela. ¡MARAVILLA!