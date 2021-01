¿Por qué se electriza el cabello? Tenemos todas las respuestas para olvidarte de este gran problema

Es una de las sensaciones más molestas -posiblemente una de las que mayores quebraderos de cabeza nos provoque-, cada vez que nos ponemos el abrigo o complementos tan básicos en invierno como las bufandas o gorros, observar como de forma inmediata nuestro cabello se electriza. Aquellas mujeres que tengan el cabello fino lo entenderán, son posiblemente las más propensas a sufrir este tipo de problema tan propio de la época de frío. Pero no las únicas. ¿Hay alguna solución? ¿Podemos frenar esta electricidad? Si tú también eres de las que lleva años luchando contra una melena rebelde, sigue leyendo porque tenemos las soluciones a todas tus preguntas (e incluso algunos consejos para frenarlo).

¿Cuáles son las causas de la electricidad de mi cabello?

“El cabello se electriza por diferentes motivos. El primero de ellos es por la electricidad estática que hay normalmente en el aire. Pero también se produce por un exceso de lavado, sobre todo en los cabellos finos, mucho más proclives a electrizarse”, apunta Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez.

Sin embargo, hay diferentes gestos que realizamos diariamente que no solo no consiguen frenar esta electricidad sino que aumentan este problema. Es el caso “frotar demasiado el cabello al secarlo o usar cepillos que no son de cerdas de jabalí”. Eduardo Sánchez apunta también al uso de herramientas de calor, por lo que aconseja “aplicar antes de usarlos un protector térmico que también evite el encrespamiento”.

Soluciones contra la electricidad estática

Sánchez habla de algunas pautas muy sencillas y fáciles de poner en marcha:

No lavar el pelo con demasiada frecuencia y “diluir el champú con agua” al aplicarlo

Evitar el plástico: utilizar cepillos y peines de madera

Evitar tocar constantemente el cabello para no generar más electricidad

No frotarlo con la toalla al salir de la ducha (únicamente para eliminar el exceso de agua)

Recomendación: uso de sérums y productos anti-encrespamiento

Mitos sobre el cabello electrizado

Antes de ponerte manos a la obra para frenar este problema debes conocer todo sobre él, sobre todo aquellas teorías que llevan años sobre la mesa y que difieren mucho de la realidad. De la mano de Caroline Greyl, presidenta de Leonor Grey, hablamos de los 5 mitos más repetidos sobre la electricidad estática.

1. La electricidad sólo afecta a los cabellos finos. (FALSO) El tipo de cabello no es determinante para este fenómeno: los cabellos gruesos se ven afectados por la electricidad de igual forma que los finos.

2. Debemos tener cuidado con los materiales sintéticos. (VERDADERO) Es importante leer las etiquetas, muchas de nuestras prendas contiene mezclas de este tipo de materiales que son grandes conductores de la electricidad.

3. Pulverizar laca en el cepillo neutraliza su efecto . (VERDADERO) No solo en el caso de la laca, otros productos de styling como sérums o sprays ayudan a que no se produzca electricidad durante el cepillado.

4. Aclarar el cabello con agua fría lo electrifica. (FALSO) A diferencia de lo que podríamos imaginar, rematar el lavado con un chorro de agua fría tiene numerosos beneficios ya que aporta brillo, fortalece el cuero cabelludo y sella la cutícula.