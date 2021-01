Solo queremos que no acabe el invierno para copiarle a Sara Carbonero cada día sus ‘lookazos’ más románticos (y en rebajas)

Sí, ya sabemos que quedan muchos días de invierno por delante. Pero cuando veas el lookazo que se ha marcado Sara Carbonero para mitad de semana por las calles de Madrid, te vas a enamorar. Esos estilismos a capas perfectos para los días más fríos de enero en la capital de España. Y más frío no se puede pedir estos días. Por eso nos ha gustado tanto. Porque la periodista combina prendas básicas que todas tenemos en nuestro armario, con otras en máxima tendencia esta temporada. Y de eso se trata la moda. Magia y efectos especiales. Atreverse a combinar y tener ese punto de estilo propio y personal. Y Sara lo tiene. Y cómo no con su inseparable sombrero. Y es que por algo Sara Carbonero ha sido elegida por los españoles como la mejor vestida de 2020. Y nosotras no podemos estar más de acuerdo.

¿Aún no lo has visto? Pues vas a querer copiarla, porque no puede estar más guapa. Sara nos lo ha enseñado a través de sus Stories de Instagram y nosotras no hemos podido dejar de capturarlo para enseñároslo. ¡Y aquí va!

Sara Carbonero en Stories de su cuenta de Instagram.

Sara Carbonero ha optado por combinar un vestido gris de punto de cuello alto como el de la colección de su marca Slow Love para Cortefiel, que por cierto, ahora está rebajado. Y lo ha combinado con una blazer que marca silueta con un cinturón, su característico sombrero, maxi bufanda y sus inseparables botas cowboy. ¿Qué te parece? Nosotras se lo vamos a copiar prenda por prenda.

Vestido punto en gris.

Además, hoy Sara Carbonero vuelve a la radio con el debut en su sección de Radio Marca. Estamos deseando escucharla y ver que look elige para esta vuelta tan especial.