Sara Carbonero (la mejor vestida de 2020 según los españoles) y nosotras le copiamos este look tan acogedor para los días más fríos

Año de nieves, año de bienes. Y aunque 2021 no parece haber empezado con el mejor pie, nosotras aún tenemos la esperanza de que este refrán tan español se cumpla. ¿Un look de lo más acogedor? Nos ha encantado el de Sara Carbonero para estos días de frío y nieve de enero, perfecto para estar en casa o para salir a la calle. Cómodo,bonito, acogedor y con ese toque de filosofía slow que tanto nos gusta de la periodista. Pero no solo a nosotras, si no a todos los españoles, ya que Sara Carbonero ha sido elegida como la española mejor vestida en este 2020. Y tiene meritazo porque en un año marcado por la pandemia, los confinamientos, las horas en casa y la mascarilla, seguir vistiendo bien tiene aún más mérito que otros años.

Por eso, nos hemos fijado en este look tan acogedor de Sara Carbonero, que aunque ella diga que le falta el brasero como a una abuelita, a nosotras nos encanta. Y además se lo vamos a copiar. Aquí os dejamos tres prendas (y alguna rebajadas) para copiar el look más acogedor de Sara Carbonero.

Maxi bufanda flecos (12,99€)

Bufanda lila.

Sudadera lila (25€)

Sudadera lila.

Cárdigan largo (39,99€)