Este jersey de rayas de Stradivarius te va a poner buena cara aunque te quedaras hasta tarde viendo ‘La Isla de las tentaciones’

Si se te está haciendo más duro el viernes que el lunes, tranquila. No vayas a por el tercer café que nosotras te traemos la solución. Y es que si te quedaste hasta tarde viendo ‘La Isla de las tentaciones’, la prórroga del Barça ante el Cornellà o alguna novela truca, aquí tenemos tu solución. Y no es ninguna crema milagrosa, si no este jersey multicolor de nueva colección de Stradivarius que te va a poner efecto buena cara de inmediato. Sí, definitivamente ya hemos dejado las segundas rebajas de lado y nos hemos vuelto locas con el rinconcito ordenado.

Jersey oversize color block.

Se trata de este jersey oversize color block de cuello redondo, manga larga y acabados en rib. ¿Su precio? 25,99€.