Vicky Martín Berrocal nos lo confirmó: la chaqueta efecto piel es la nueva prenda fetiche de las mujeres de más de 45 años

Si aún no tienes una en tu armario, no sabemos a qué estás esperando. Es una de las tendencias de este invierno que no puede faltar en tu armario porque además de ser más calentita que una blazer normal, te hace el look. Y Vicky Martín Berrocal como buena ‘insider’ de moda en nuestro país lo sabe. Si el otro día os decíamos que Vicky Martín nos confirmaba esta tendencia entre las mujeres de más de 50 años, hoy es Carmen Gimeno la que apuesta también por esta prenda para hacer fantasía con sus estilismos.

Y es que ya sabéis que Carmen es una de nuestras influencers (más 50) favoritas en la redacción de Lifestyle. ¿Los motivos? Su forma de combinar todos sus looks con prendas de lo más en tendencia para estilismos del día a día, casuals, cómodos y con zapatillas. Y cómo no, sin olvidarse de la boina que tanto nos gusta.

Carmen Gimeno con blazer de efecto piel.

Esta vez ha combinado una blazer de efecto piel de Zara de temporadas anteriores, con un vestido de punto negro, unos leggings fuseau tan en tendencia, con zapatilla y una boina roja. ¡Oh la lá, Carmen!