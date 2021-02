Las primeras sandalias (con margaritas) de la nueva colección de Mango serán las más virales y en tendencia esta primavera

No, no nos hemos vuelto locas. O bueno sí, tampoco estamos muy seguras a estas alturas con el añito que llevamos. Pero sí, somos conscientes que solo estamos a 3 de febrero y ya estamos pensando en primavera y verano. Pero oye, soñar es gratis. Y ha sido ver estas sandalias de nueva colección de Mango con margaritas y pensar en todos esos planes que vienen con el buen tiempo (si el maldito coronavirus nos lo permite). Pero oye, si no nos lo permite igualmente pensamos estrenar estas sandalias de Mango aunque sea para estar en casa. ¿Pueden ser más primaverales? ¡Son un sueño!

Sandalia piel tacón flores.

Se trata de esta sandalia 100% piel con diseño flores, punta cuadrada y tacón asimétrico. ¿El precio? 39,99€.

