María Pombo sabe que estos son los vaqueros blancos (más cómodos) que no pueden faltar en tu armario este febrero

Los vaqueros blancos se han convertido, con el paso de los años, en todo un clásico del invierno y como sabe María Pombo, este mes de febrero no pueden faltar en tu armario. Encasillados durante mucho tiempo como una prenda de la temporada de verano, las tendencias de la temporada y los looks de las insiders e influencers han acabado por convencernos, al fin, de su versatilidad en los meses más fríos.

El pantalón blanco ya no es exclusivo de primavera verano, eso hace ya tiempo que lo sabemos, pero este invierno ha sido el triunfo total. Los looks con pantalones blancos han conseguido eclipsar a vestidos y faldas en el street style. Y este look de María Pombo es un claro ejemplo de ello.

María Pombo ha combinado este pantalón blanco de Mango con un jersey marrón y un abrigo de estilo gabardina de cuadros en los mismos tonos. ¿Quieres tener un pantalón blanco en tu armario? Esta es la elección de María.

