María Pombo zanja todos los rumores en Instagram: su hermana Marta no está embarazada

Si a María Pombo le dieran un euro por cada ‘fake news’ o rumor que se publica sobre ella (o su familia) ya se podría haber ido a Andorra con esos youtubers millonarios. Bueno no, que sabemos que María si que ama a España y nunca haría eso. Pero vamos al asunto que nos ocupa, que si no me voy del tema. Preparad un café primero, que el asunto es propio de la ‘reina cotilla’ de Gossip Girl. Bueno, nuestra ‘reina cotilla’ favorita en España de la redes sociales ya se había hecho eco también de este rumor.

Stories María Pombo.

Vamos por partes. La hermana de María Pombo, Marta Pombo, también influencer ha desaparecido de su cuenta de Instagram desde hace un mes y medio diciendo que necesitaba un parón de todo esto. Después de meses de rumores de que se había separado de su marido Luis, ni al año de casarse, la hermana de María ha decidido desconectar de esta exposición constante. Pero ojo al dato, en las últimas horas los rumores habían dado un paso más allá. Según estas informaciones Marta Pombo estaría embarazada y el padre no sería su marido (o ex marido) Luis. ¡Madre del amor hermoso!

Stories de @hazmeunafotoasi

Sí, España está llena de ‘Antoñitas’ la fantástica, eso ya lo sabemos. Pero como diría nuestra ‘reina cotilla’ particular, la cuenta de Instagram de @Hazmeunafotoasi, “si fuese así, 2021 ya habría superado a 2020 apenas en febrero’.