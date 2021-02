Vicky Martín Berrocal, tu ‘lookazo’ de DIVA con chándal de Oysho, zapatillas Veja y bolso Hermès nos vuelve locas

¿No sabes que look elegir para acabar la semana? Pues Vicky Martín Berrocal nos han dado la mejor inspiración para marcarnos un ‘lookazo’ de viernes y acabar la semana de la mejor manera con estos básicos de invierno que todas tenemos en nuestro armario. Ya sea para un día soleado o gris, el estilismo de Vicky no falla. Y es que no se puede ser más diva con un chándal que Vicky Martín Berrocal. ¿Le copiamos el estilismo?

Vicky Martín Berrocal en sus stories.

Y es que se nota quién sabe de moda. Y Vicky Martín Berrocal siempre sabe ser la más elegante y mejor vestida aunque sea con un chándal de Oysho que ella hace que parezca de Alta Costura. ¿No os lo creéis? Pues mirad el lookazo que se acaba de marcar. La diseñadora sevillana ha optado por un chándal negro, conjunto de sudadera básica, de cuello redondo en tejido de algodón y unos pantalones joggers de cintura elástica y tonilleros, con unas zapatillas deportivas blancas clásicas de la firma Veja y un abrigo largo negro, de estilo masculino que ha combinado con un elegantísimo bolso negro de Hermés.

Sudadera algodón.

Pantalón jogger algodón (29,99 €)

Pantalón jogger.

Estas son las prendas que todas tenemos en nuestro armario y que vamos a combinar para marcarnos un ‘lookazo’ de final de semana:

1. Sudadera y pantalón de chándal negro

2. Abrigo negro masculino

3. Zapatillas deportivas blancas

8. Bolso de marca que le acabe de dar el toque glamuroso al look