Vicky Martín Berrocal se adelanta al verano (sí, en febrero) con el primer posado veraniego con esta bata de su firma para tomar el sol en la piscina

Esto es lo que se dice envidia de la mala. Y yo aquí en Barcelona con lluvia. Esto no se hace Vicky. Y sí, no es imagen de archivo no. Vicky Martin Berrocal se ha adelantado a todas y se ha marcado el primer posado del verano (sí, en pleno febrero) y en Portugal con esta bata de su firma para tomar el sol en las piscina. ¿Morimos de envidia? Morimos de envidia en 3,2,1.

Y Vicky Martín Berrocal lo ha hecho con la bata ‘Nana azul’ de su firma Victoria. La bata Victoria de crepé satén adamascado azul con cuello smoking y largo midi. Mangas anchas con vivos en los puños, con cruce cerrado unido con trabilla en la terminación del cuello con el costado, cinturón del mismo género a la altura de la cintura para cerrar con una lazada.

Kimono 'Nana' azul.

Es la prenda más versátil de Victoria que se adapta a nuestra realidad actual: momento casa, momento casual y momento evento. ¿Su precio? 169€. Y está disponible en diferentes tejidos y colores.

Bata 'Nana azul'.