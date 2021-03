Tamara Falcó dicta tendencia: estos son los vaqueros que no te quitarás en primavera (y mejor sientan)

Con estilo se nace y normalmente no se hace. Y Tamara Falcó tiene buena maestra a la que salir. Y por eso no nos extraña porque tiene estilazo hasta para sacar a pasear el perro. Y es que la hija de Isabel Preysler siempre acierta con su estilo lo estamos comprobando sobre todo en los últimos tiempos, ya sea para salir en la televisión, en su cuenta de Instagram o a la calle y la clave de su éxito está en que sabe cómo combinar básicos que nosotras también tenemos en el armario con prendas de tendencia y alguna que otra pieza más exclusiva que eleva el look. Y esta noche ha vuelto a hacer muestra de ello, con estos vaqueros culotte y jersey básico de pico en color naranja.

El look de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'.

Los pantalones vaqueros de silueta relajada, bastante clásicos, versátiles y de los que hacen tipazo. Los vaqueros tipo culotte son los que mejor sientan y más TIPAZO hacen y además te hacen parecer más alta y Tamara Falcó lo sabe.

Por eso os dejamos diferentes modelos de este tipo de vaquero para copiar a Tamara:

JEANS Z1975 CULOTTE (25,95€)

Vaqueros culotte.

JEANS Z1975 CULOTTE (12,99€)