Que Tamara Falcó sea elegante y pija hasta llevando pantalones de chándal (con jersey) es un insulto para el resto de la humanidad

Y ya hemos perdido el número de veces que Tamara Falcó nos ha dado una nueva lección de estilo en el último año. Y esta vez nos ha demostrado que también se puede ser elegante y pija con un pantalón de chándal. Lo que no consiga la marquesa de Griñón no lo consigue nadie. Y es que Tamara se ha convertido en toda una ‘insider’ de moda en España y nos lo demuestras casi a diario con sus looks de calle, de Instagram o deslumbrando en Antena 3. Por todo eso se ha convertido en una de nuestras celebrities favoritas y no le perdemos la pista.

Para acabar el fin de semana, Tamara Falcó nos ha demostrado que un pantalón de chándal puede ser el uniforme más pijo hasta para tomar el té si lo combinas con un jersey gordito de punto con calados. ¿Qué os parece? A nosotras nos encanta.

Y por eso os dejamos diferentes prendas para copiarle este look a Tamara Falcó para empezar marzo.

JERSEY PUNTO ESTRUCTURA (29,95€)

Jersey calados.

PANTALÓN SOFT JOGGER (19,95€)