Solo Jennifer Lopez puede enfundarse este vestido (tan sexy) a los 51 años y lucir como una auténtica DIVA MÁXIMA

¿Dónde hay que firmar para llegar a los 51 años como Jennifer Lopez? Tranquilas que ya sabemos que es imposible, ni a los 30 estamos así. Por eso solo podemos admirar a la artista que no puede ser más diva máxima en cada proyecto en el que se embarca. Y ahora nos ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta al presentar su nueva colección de zapatos con este vestido de lo más sexy con aperturas con el que luces espectacular. ¿Aún no lo has visto? Vas a flipar.

Nosotras ya hemos perdido la cuenta de las veces que hemos mirado el vídeo. ¿Puede ser más diva máxima? Ya os lo decimos nosotras, ¡no! Y es que Jlo ha apostado por un vestido negro corto (y mega) estrecho de manga larga con rotos tanto en las mangas como en el escote para presentar su nueva colección de zapatos y sandalias, pero la verdad es que nosotras solo nos podemos fijar en el vestido.

Jennifer Lopez es una de las personas que puede presumir de estar en buena forma. La cantante se cuida mucho y, a sus 51 años, el ejercicio es su mejor aliado para mantener un físico envidiable. Sin duda, los esfuerzos y entrenamientos de la artista dan sus frutos. ¡Bravo por ella!