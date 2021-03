Violeta Mangriñán (como buena ‘insider’) sabe que este mono vaquero de rebajas de Mango es máxima tendencia esta primavera

Es un hecho que las prendas vaqueras han vuelto a convertirse en los protagonistas de la temporada. Los pantalones y monos vaqueros que llevaba tu madre a principios de los años noventa ¡son la última tendencia entre las prescriptoras de estilo! Todo hace indicar que esta temporada de primavera que está a punto de comenzar estará protagonizada por las prendas vaqueras y no por separado, ¡en un mismo look! Y Violeta Mangriñán, sabe cómo añadir un toque chic a este total look denim con solo un bolso y unos botines que le todo el toque glamuroso.

Violeta ha combinado con un mono denim de algodón de rebajas de Mango que está agotado en web, pero que en tienda física aún está disponible, con un bolso beige de marca y un botín también de Mango con print animal que le da todo el rollo al look.

Stories de Violeta Mangriñán.

Mono denim algodón (22,99 €)

Mono vaquero.

Botín piel pelo (79,99 €)