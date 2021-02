Así (y solo así) debes llevar el look total denim para ir a la última y verte siempre perfecta

Laura Matamoros, Marta Lozano, Sara Baceiredo... Todo hace indicar que esta temporada de primavera que está a punto de comenzar estará protagonizada por las prendas vaqueras y no por separado, ¡en un mismo look! No hay más que echar un vistazo a nuestro feed de Instagram donde los outfits protagonizados por este clásico tejido de mezclilla se han convertido en un habitual.

Hemos visto pantalones vaqueros anchos de la mano de camisas ajustadas, clásicos jeans skinny con opciones oversize, los siempre recurrentes monos vaqueros e incluso aquellos total looks formados por chalecos y tops. El denim está por todas partes, es cuestión de saber encontrar el equilibrio entre las diferentes piezas. Y atreverse con ellas, por supuesto.

La versatilidad que ofrece -puedes llevar esta combinación en el día a día junto a zapatillas como en ocasiones más especiales con zapatos de tacón o atractivas botas-, ha sido determinante para su ascenso en estas últimas semanas. Como bien hemos explicado, el abanico de posibilidades para llevar este tipo de propuestas vaqueras a la calle es prácticamente infinito, pero sí que podríamos hablar de pequeños tips que ayudan a que la apuesta por el tejido vaquero sea 100% segura.

Toma nota de lo visto en Instagram y deslumbra con el look total denim una y otra vez.

Elige dos prendas de una tonalidad muy similar. Lo idóneo es que fuese la misma, pero de no ser así con una que se asemeje sería suficiente. El resultado es más atractivo si cabe. Añade complementos que marquen la diferencia: ya sea una camisa o un jersey con personalidad, o un bolso de un atractivo color. La opción más oscura resulta ideal para ocasiones más formales (como acudir a la oficina) ¿Demasiado aburrido? Elige prendas vaqueras originales y olvídate de los clásicos: diseños con volantes, pequeños detalles de color, deshilachados...

