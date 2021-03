Violeta Mangriñán DIVA MÁXIMA (y ‘diablita’) con este vestido drapeado de rebajas de Zara en el nuevo videoclip de su novio

¿Quién no ha soñado alguna vez con ser la protagonista de un videoclip? Yo os confieso que sí. Y Violeta Mangriñán ya ha cumplido esa fantasía como protagonista del videoclip del nueva tema ‘Diablita’ de su novio Fabio Colloricchio. ¡Cómo una diva máxima! Y lo mejor es que Violeta no nos ha fallado, y como no podía ser de otra manera, ha apostado por un vestido de rebajas Zara.

¿Lo mejor? Que el vestido está súper rebajado y aunque en web está agotado, nos chivan por el pinganillo que en tiendas físicas aún está disponible.

Se trata de este vestido drapeado negro de rebajas de Zara. Un diseño midi de escote recto y tirantes finos con detalle de drapeado ajustable con cordones en lateral. ¿El precio? 7,99€.

Vestido drapeado.

